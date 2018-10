Het Italiaans restaurant Pannacotta, dat in de jaren negentig aan de Kasteelpleinstraat in Antwerpen gelegen was, heropent voor één week de deuren. Op een nieuwe locatie in Deurne deze keer. De eigenaar Rob Zeguers is tien jaar geleden overleden. Als eerbetoon opent zijn echtgenote Riet, samen met het personeel van toen, een pop-uprestaurant in haar eigen woonkamer.