Komt er in Borsbeek vanavond dan toch een akkoord over een nieuw bestuur? De mogelijkheid bestaat, want er is nieuw overleg gepland. N-VA en Iedereen Borsbeek, de partij van huidig burgemeester Dis Van Berckelaer, zitten vanavond samen voor een gesprek. De twee partijen hebben al sinds midden december een bestuursakkoord, maar ze geraken het maar niet eens over de postjes. Borsbeek is daarmee, samen met Linkebeek, de enige Vlaamse gemeente die nog geen bestuur heeft. Lynn Gilot ging voor ons naar Borsbeek.