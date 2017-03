VIDEO "Voor zijn moment de gloire heeft hij de Antwerpenaars in gevaar gebracht"

Belgen van Turkse origine mogen vanaf vandaag in Brussel én Berchem gaan stemmen. Ze kunnen zich uitspreken over de vraag of president Erdogan meer macht naar zich toe mag trekken. Als het referendum een 'ja' krijgt, wordt de macht van president Erdogan enorm uitgebreid. De Turkse peilingen voorspellen een nek-aan-nek-race. De regerende AKP-partij is uiteraard voor, maar daarvan wou niemand in Berchem voor onze camera reageren. De oppositie wel. Die hoopt dat de Turken nee zullen stemmen.