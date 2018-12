In het district Antwerpen is een bestuurakkoord in de maak met de partijen N-VA, Groen en Open Vld. Dat betekent dus een verderzetting van de huidige coalitie. Districtsburgemeester Paul Cordy heeft dat vanmorgen gezegd in Wakker op Zondag. Eerder in het programma zei Groen boegbeeld Wouter Van Besien het laf te vinden van de N-VA om Groen niet te laten meebesturen in de districten Deurne, Berchem, Hoboken en Merksem.