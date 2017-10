Nieuws VIDEO Burgerbeweging ziet komst feestzaal in Zoersel niet zitten

embed

In Zoersel wil Burgerbeweging OverHal een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.De burgerbeweging is het niet eens met de plannen van het gemeentebestuur om in de pastorietuin van Halle een feestzaal te bouwen.