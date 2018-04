Nieuws VIDEO Buurbewoners Meerlenhfolaan ontevreden met huidige situatie

De werken aan de Meerlenhoflaan in Hoboken verlopen niet bepaald vlot. In oktober is de straat opengebroken omdat de riolering daar aan vernieuwing toe was. Maar wat tegen de zomer klaar had moeten zijn, wordt nu al voor een tweede keer onderbroken. Eerst omdat de veiligheidsregels niet werden nageleefd door de aannemer, en nu opnieuw omdat het contract met de aannemer verbroken is ... en er dus een nieuwe aannemer moet worden gezocht.