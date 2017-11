Mobiliteit en Verkeer VIDEO Buurtbewoners Boekenberglei niet opgezet met nieuwe lus tram 9

De buurtbewoners van de Boekenberglei, de Drakenhoflaan en de Gistchotellei in Deurne zijn niet te spreken over de aanleg van een nieuwe lus voor tram 9 in hun buurt. Ze vrezen niet alleen voor een verlies aan parkeerplaatsen en het verdwijnen van de plaatselijke markt, maar ze maken zich ook zorgen over mogelijke schade aan een anatal eikebomen langs het traject. Vanavond trekken ze met ruim 150 protestbrieven naar het districtsbestuur met de vraag om de plannen bij te sturen.