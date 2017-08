Er moet een einde komen aan de werkonzekerheid in het onderwijs. Dat zegt Kleuterjuf Isabelle Willem uit Zoersel in een open brief aan Hilde Crevits. Willem vecht al zeven jaar voor een eigen klasje. Ze kent zelfs collega's die het al twintig jaar moeten stellen met een tijdelijke aanstelling. In ons middagnieuws hebben we het probleem besproken met Marianne Coopman, zij is de algemene secretaris van het COV, een onderwijzersverbond.