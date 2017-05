Nieuws VIDEO Buurtbewoners Eilandje starten petitie om Willembrug te behouden

De inwoners op het Eilandje zijn een petitie gestart voor het behoud van de Willembrug.Dat is de voormalige voetgangersbrug over het Verbindingsdok. Ze willen dat die weer in gebruik wordt genomen en als dat niet lukt, moet er een replica komen of een modernere brug. Want de tijdelijke voetgangersbrug die de stad daar heeft geplaatst wordt na de heraanleg van de Londenbrug verwijderd. En dat is een spijtig, vinden ze. Want die brug zorgt voor meer passage.