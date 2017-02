In het centrale gebouw in De Schorre in Boom, konden buurtbewoners vandaag hun voordeeltickets voor Tomorrowland gaan afhalen. Bomenaars mochten als eerste, in de namiddag was het de beurt aan de Rumstenaars. 1500 tickets gingen vandaag voor een verminderd tarief over de toonbank. Zij die hun tickets komen afhalen, prijzen zich dan ook zeer gelukkig.