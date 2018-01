Mobiliteit en Verkeer VIDEO Buurtbewoners ijveren voor veilige Leugenberg

embed

De Leugenberg in Ekeren is in een slechte staat en zou te gevaarlijk zijn voor fietsers. Dat zeggen buurtbewoners Jan en Irma. Zij zien de laatste jaren steeds meer ongevallen gebeuren. Volgens hen is de weg niet voldoende aangepast aan het drukke verkeer.