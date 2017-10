VIDEO Buurtbewoners staan niet versteld van inval "zelfs drugs in de kerk"

'Schitterend verlangen', zo heet de nieuwe tentoonstelling in het MAS waarin de diamant centraal staat. Met de expo geeft het Museum aan de Stroom de aftrap van het Diamantjaar in Antwerpen. De tentoonstelling laat zien hoe de mens zijn verlangen naar liefde, geborgenheid en zingeving tot uiting brengt. Maar ook de keerzijde van de medaille krijgt aandacht. Want het verlangen naar macht en schoonheid vertaalt zich soms in wreedheden in derde-wereldlanden.