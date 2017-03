Nieuws VIDEO Beschutte werkplaats tweede grootste werkgever Rupelstreek

Zeg niet langer beschutte werkplaats, maar gebruik de term 'maatwerk-bedrijf'. Onder meer met deze naamsverandering proberen de 49 maatwerkbedrijven in Vlaanderen van hun imagoprobleem af. In de Rupelstreek kennen ze alvast het IMSIR. Na het plaatselijk ziekenhuis, is IMSIR al 50 jaar de belangrijkste werkgever in de omgeving.