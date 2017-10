En we blijven nog even bij de boeken. Want na de foodtruck heeft Jean Sur Mer nu ook een kookboek. Zot van de Noordzee is een bundel van vissersverhalen, tips en 42 eenvoudige recepten. Allemaal gerechten met verschillende soorten vis-schaal-en schelddieren uiteraard. Exotische vissoorten komen er niet in voor want de nadruk ligt op lekkers van hier.