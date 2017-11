Nieuws VIDEO Campagne: Kom op tegen Kanker: "Vloggers versus sigaretten"

embed

Kom op tegen Kanker heeft sinds vorig jaar jonge videobloggers onder de arm genomen om campagne te voeren tegen het roken. "Vloggers versus Sigaretten" is een ludieke actie voor en door jongeren. De bloggers ontleden ingrediënten van sigaretten en tonen sprekende voorbeelden zoals urine of aceton. De website bevat bewust geen logo of verwijzing naar de Vlaamse overheid, want jongeren hebben het niet zo begrepen op belerende campagnes. Een nieuwe strategie dus, volledig aangepast aan de doelgroep. En het lijkt te werken, want via Facebook en YouTube heeft Kom op tegen Kanker al 320 000 jongeren kunnen bereiken.