VIDEO Campagne tegen armoede en sociale uitsluiting "Reken niet op de kabouters"

In deze tijden waarin voedsel al wel eens onder vuur ligt, is het Federale Voedsel-agentschap gisteren een grote controle-actie begonnen in Borgerhout en Schoten. 30 controleurs doen nog tot het einde van deze week een inspectieronde langs alle handelszaken waar voedsel wordt geserveerd of verkocht. Ze onderzoeken er of alle regels over voedsel-veiligheid worden nageleefd. In totaal zijn er een 500-tal controles gepland. De bedoeling is vooral om te sensibiliseren.