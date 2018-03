In verschillende Antwerpse scholen werd vanochtend actie gevoerd om schonere lucht te eisen in de schoolomgeving. Uit onderzoek van Greenpeace bleek dat de luchtkwaliteit in 6 op 10 Belgische scholen erg slecht is. Ouders en scholen organiseren vanaf nu elke vrijdagochtend in het hele land zogenaamde "FilterCafé's", bijeenkomsten om lokale beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De leerlingen van 't Speelscholeke in Deurne blokkeerden vanochtend even de Turnhoutsebaan