Carnaval zonder confetti

In de komende carnavalsperiode mag er in 19 gemeenten uit de provincie Antwerpen niet meer met confetti gegooid worden, ook niet tijdens de stoeten. En dat is zo in onder andere Kapellen, Mortsel en Aartselaar. In Essen mag het enkel tijdens de stoet. Voor de meeste gemeenten is vooral de omslachtige schoonmaak achteraf dé reden om confetti te verbieden. Voor de carnavalsverenigingen is het verbod toch een kleine domper op de feestvreugde.