Triatlete Sofie Goos slaat een nieuwe weg in. Afgelopen weekend nam ze deel aan haar laatste triatlon in België. De zege in Knokke mocht ze helaas niet meenemen. Maar Sofie heeft al een nieuwe carrière in zicht, ze opende vandaag een fietswinkel in de Antwerpse Riemstraat. Bij Amici di Bici zal ze, samen met haar partner, sportadvies en workshops geven.