Boek.be de organisatie achter de Boekenbeurs gaat nadenken over de inkom-prijs. De organisatie zegt open te staan voor kritiek en wil samen met haar bezoekers, de auteurs en de uitgeverijen in debat gaan over hoe de beurs er in de toekomst moet uitzien. Er is een driejarenplan. Elk jaar zullen er een paar nieuwigheden worden ingevoerd.