De Fransman die vorige week donderdag een dolle rit maakte over de Meir, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vanmorgen beslist. Hij wordt verdacht van poging moord in een terroristische context. Maar volgens z'n advocaat wilde de man niemand aanrijden, was hij per toeval op de Meir geraakt. En is er al helemaal geen sprake van terrorisme.