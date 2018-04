Burgemeester en N-VA voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over het artikel dat het weekblad Knack gisteren publiceerde. In het artikel stond dat de aanvallen van N-VA op sp.a kopstuk Tom Meeuws gedreven zijn door een persoonlijke vete. Zo zou een stukgelopen relatie tussen Vlaams minister Liesbeth Homans en Tom Meeuws niet in goede aarde zijn gevallen bij de N-VA en zou de partij daarom politiek willen afrekenen met Meeuws. Burgemeester Bart De Wever ontkent dat.