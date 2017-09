Het is al sinds 2013 dat bokser Sugar Jackson nog een ring had gezien... vandaag zag hij er ineens twee. Want vanmiddag trad Sugar in het huwelijk met zijn vriendin Tania. Jackson, inmiddels 36, noemde Tania al langer zijn vrouw, maar vanaf nu is het dan ook officieel. Boksen doet hij al een tijdje niet meer, zijn nieuwe professionele uitdaging vindt hij nu bij de brandweer. Jackson heeft al de fysieke proeven met succes afgelegd, de theoretische volgen later nog. En hopelijk 'slaagt' hij daar ook in. Maar eerst komen nu de suikerzoete wittebroodsweken. En Sugar zelf, die is gelukkig.