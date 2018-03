Media en Cultuur VIDEO Clouseau viert 30ste verjaardag in stijl

De groep Clouseau heeft gisteren zijn laatste concert gespeeld van de Clouseau 30 tournee door België. De groep rond de broers Koen en Kris Wauters bestaat dit jaar 30 jaar. Geen sportpaleizen om dat te vieren deze keer. Maar wel kleine concertzalen. De laatste was gisteren in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.