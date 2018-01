Nieuws VIDEO Soho gaat 'een level hoger' met coctails

Antwerpen is tegenwoordig ook erg gekend voor zijn cocktail-bars. Het is nog geen weekend, maar Soho opent vandaag toch een nieuw cocktail-walhalla. De zaak op het Antwerpse Zuid is vooral geliefd bij wijnliefhebbers en fans van sterke dranken. Maar omdat de cocktail zo populair is, krijgt het nu zijn eigen plekje.