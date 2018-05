Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor alle Lierse-supporters. Want de club dreigt te verdwijnen. Er is voorlopig nog geen overname en ook geen licentie. En de onzekerheid is bijzonder groot. Ook in onze regio zijn er een vijftal supportersclubs van Lierse. En die moeten met lede ogen toezien hoe hun club recht op het einde afstevent.