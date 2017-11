Bert-Jan Michielsen heeft met zijn restaurant The Butcher's son een eerste Michelin ster binnegehaald. Samen met Dôme, het restaurant van Frédéric Chabbert in de Zurenborgwijk, zijn zij de twee Antwerpse nieuwkomers in de Michelingids. Dôme is nog maar vier maanden open, maar het was vooral Bert-Jan Michielsen die de ster helemaal niet verwacht had.