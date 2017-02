Sport Video: Comeback van volleybalicoon Wout Wijsmans

Wout Wijsmans, misschien wel de beste en meest succesvolle Belgische volleyballer ooit, heeft een opmerkelijke comeback gemaakt. Na een indrukwekkende carriere in Italië, stopte Wijsmans vorig seizoen met volleyballen bij Maaseik. Hij werd er meteen technisch directeur. Maar nu Maaseik met wat blessureleed te kampen heeft, trommelde het Wijsmans op om terug mee te spelen en dat op zijn 39ste. Volgende week wil hij er ook bij zijn in de bekerfinale in het sportpaleis. Maar de primeur van zijn comeback was dus weggelegd voor de Arenhal in Deurne, al was het er één van zeer korte invalbeurten.