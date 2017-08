Onze-lieve-vrouw heeft er geen eenvoudige dag opzitten. In de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal in Antwerpen vindt ter ere van de Maria-Tenhemelopneming vanavond een processie plaats. Voor die processie krijgt het historische beeld van Maria daar een bijzonder gewaad aangemeten. Geen simpele klus, het beeld is immers loodzwaar en staat metershoog in de kathedraal.