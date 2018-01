Wie in de stad Antwerpen een loodgieter, schrijnwerker of glazenier zoekt, moet daar alsmaar meer voor betalen. Dat zegt de Confederatie Bouw. Steeds meer kleine aannemers vermijden de stad, omwille van de files en de lage emissiezone. Wie bouwt of verbouwt in Antwerpen, moet vaak een meerkost gaan betalen om de werken uitgevoerd te krijgen.