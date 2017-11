Eugene Djangmah, de voetballer van 18 uit Antwerpen, heeft het gesloten centrum voor illegalen in Vottem vanmiddag verlaten. Hij zat er opgesloten nadat hij afgelopen weekend op een scoutsfuif in Edegem werd opgepakt. Eugene heeft geen papieren, maar woont al tien jaar in ons land. De verontwaardiging over z'n opsluiting was dan ook groot in Antwerpen. Eugene en z'n vrienden zijn opgelucht. Al zijn ze nog niet helemaal gerust.