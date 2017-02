Nieuws VIDEO Crematorium wil klok rond ter beschikking staan van begrafenisondernemers

Het crematorium van Antwerpen zal binnenkort de klok rond beschikbaar zijn voor begrafenisondernemers. Ze kunnen er dan ook 's avonds laat of vroeg in de ochtend overledenen naartoe brengen, of urnes komen afhalen. Het crematorium neemt die stap, omdat steeds meer lijkwagens vast komen te zitten in het verkeer op de Antwerpse Ring.