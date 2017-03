In de Regattawijk op Linkeroever is een nieuw centrum voor kinderzorg geopend. In De Link kunnen dagelijks 40 kinderen tot 12 jaar terecht. Het gaat om kinderen die thuis niet meer welkom zijn, of waar de situatie uit de hand dreigt te lopen. In De Link krijgen ze tijdelijk een nieuw thuis, mét gepaste begeleiding. Bedoeling is dat de kinderen op termijn terug bij hun ouders kunnen gaan wonen.