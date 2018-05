Ex-James Bondgirl en wereldbekende actrice, Monica Bellucci was de afgelopen weken in Antwerpen. De opnames voor de spionagethriller Spider in the Web brachten haar voor het eerst naar onze stad. De Italiaanse schone zegt onder de indruk te zijn van al de pracht en praal in Antwerpen. Spider in the web wordt vandaag voorgesteld in Cannes en zal volgend jaar in de zalen verschijnen.