Nieuws VIDEO Dader en slachtoffer van steekpartij kenden mekaar

embed

Een zware vechtpartij in het centrum van Antwerpen is afgelopen nacht uit de hand gelopen. Een jonge man van 21 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij werd met een mes in de buik gestoken. De verdachte is aangehouden voor ... De twee kenden elkaar al langer, onder andere van in de gevangenis.