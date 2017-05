VIDEO Dakwerkers zien het somber in "om mijn haar uit te trekken"

Eén van de meisjes, die dinsdag in het wetenschapspark Technopolis in Mechelen werd aangerand door jongens uit Boom, getuigt over wat er gebeurd is. Ze vertelt dat vier jongens haar achtervolgden tot in de toiletten, en haar daar betast hebben. In totaal 16 meisjes werden aangerand. Alle betrokkenen zijn tussen de 13 en 14 jaar oud. De daders zijn preventief geschorst door hun school.