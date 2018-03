Sport VIDEO Dames van Phantoms winnen de Beker van Vlaanderen

embed

De eerste grote prijs is binnen voor basketbalclub Phantoms Boom. De vrouwen pakten de Beker van Vlaanderen. In de finale versloegen ze Houthalen. Boom speelt in derde klasse, Houthalen één reeks hoger, in tweede klasse. De sfeer tijdens die wedstrijd was die van een echt grote bekerfinale.