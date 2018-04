Nieuws VIDEO "Dankzij de inzet van de hulpdiensten zijn er geen doden gevallen"

embed

Dankzij de inzet van de hulpdiensten zijn er geen doden gevallen. Dat zegt Jan Stroobants, spoedarts van het Middelheimziekenhuis. Hij was vanmiddag in onze studio te gast samen met de organisator. Want ook de organisatie maakt nu de balans op en kijkt naar de toekomst. Over twee jaar krijgen we een volwaardige marathon in Antwerpen op een andere dag dan de Ten Miles. De marathon die nu al internationaal op de kaart staat; kan zo nog meer groeien.