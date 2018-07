Jonge kinderen met diabetes type 1, hoeven dankzij een nieuwe methode niet meer in het Koningin Paola kinderziekenhuis te blijven nadat ze een insuline-pomp in hun buik hebben gekregen. Tot nu toe moest je na zo'n ingreep een week in het zieken huis blijven om het toestel op punt te stellen, maar dat is dus niet meer nodig.