Dansers zorgen voor totaalervaring in het MAS

Voor een unieke ervaring moet u in het MAS zijn. Want daar loopt nu een bijzonder dansspektakel. En dat zomaar tussen de kunstobjecten. Met 'Ontmoetingen. Over kunst en emotie' wil choreografe Pé Vermeersch de toeschouwer prikkelen om anders naar kunst te kijken. Zonder woorden, enkel met dans en muziek.