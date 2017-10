Sport VIDEO David Goffin ook sterk op het water

embed

Deze week is Antwerpen weer even tennisstad. Want de ATP-mannen strijken neer in de Lotto Arena voor de tweede editie van de European Open. Blikvangers zijn onze landgenoten David Goffin en Steve Darcis. Maar ook Jo Wilfried Tsonga en Nick Kyrgios zijn van de partij. Mooie namen dus. Deze ochtend was er de officiƫle voorstelling.