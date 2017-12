Het zal u niet meteen verbazen maar de sleeën waren de afgelopen dagen behoorlijk populair in de winkels. Veel mensen hadden bij de eerste sneeuwval van deze winter meteen de reflex om zich een slee aan te schaffen. En de tijd dat we allemaal met dezelfde houten slee kwamen aandraven, die is wel al even voorbij. Tegenwoordig heb je ze in alle maten en soorten.