Het was gisteravond een historisch moment voor het Antwerpse basketbal. Voor de eerste keer in haar bestaan heeft Telenet Giants Antwerp zich geplaatst voor de Champions League. De belangrijkste Europese competitie is dat. De Giants wonnen van het Italiaanse Cantu. 100-94 werd het na een echte propagandamatch. Vorig jaar grepen de Giants nog op het nippertje naast een Champions League ticket.