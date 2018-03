Gezondheid VIDEO De bus die nooit komt

Een bushokje of echte busstoelen plaatsen in woonzorgcentra om dementerende mensen te beletten dat ze weglopen. Dat is een trucje dat echt wel lijkt te werken. In Hof De Beuken in Ekeren doen ze dat. Mensen met dementie willen vaak wegvluchten. Als ze dan het eerste het beste bushokje zien, gaan ze daar inzitten en denken ze dat ze effectief weg zijn. Er is binnen zelfs ook een echte bus nagemaakt, met vooraan op een scherm rijdende beelden.