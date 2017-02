Sport VIDEO De Decker "Het vertrouwen neemt zeker toe"

In het voetbal kijkt Antwerp met vol vertrouwen uit naar de partij tegen Union. Nu zaterdag is die in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Antwerp is leider in 1B met 3 punten meer dan Lierse. Lierse dat volgende week naar de Bosuil komt. En dus breken de weken van de waarheid aan voor Antwerp.