Het overige nieuws dan. Antwerpen krijgt de op één na grootste circusschool van Vlaanderen. De twee bestaande grote circusateliers in onze regio, Circant en Ell Circo d'ell Fuego gaan namelijk fusioneren. De nieuwe circusschool zal verder werken onder de naam Ell Circo d'ell Fuego en gaat in Antwerpen op zoek naar een eigen plek voor trainingen en voorstellingen. De circusschool diende daarvoor een project in voor de Peperbus in Borgerhout.