Nieuws VIDEO De eclair moet de macaron doen vergeten

Chez Claire, zo heet de nieuwe zaak van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde. Die veroverden in 2012 Antwerpen met hun Wasbars. Waar je een kopje koffie kan drinken, en intussen de vuile was kan laten draaien in één van de wasmachines in de zaak. Het duo verkocht een tijd geleden hun concept aan een multinational, maar is nu terug van weg geweest. Deze keer met eclairkes.