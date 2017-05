Mobiliteit en Verkeer VIDEO De gevreesde knip : wat moeten precies verwachten ?

embed

Maandag is het zover. Dan is er de toch wel gevreesde Knip van de Leien in Antwerpen. Een deel van de Leien aan de Operaplaats en de De Keyserlei wordt dan volledig afgesloten. Maar er zijn bij de Antwerpenaar nog heel veel vragen over het hoe wat en waar van de Knip. We proberen het u graag uit te leggen.