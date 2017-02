De griepepidemie in ons land is nog niet voorbij. Het aantal consultaties voor griepsymptomen is zelfs nog toegenomen, tot 648 personen per 100.000 inwoners. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). De intensiteit van de epidemie wordt nu niet langer als ‘laag’, maar als ‘matig’ beschouwd. Tussen 23 en 29 januari zijn er per 100.000 inwoners 648 naar de huisarts getrokken met symptomen van griep. Het gaat daarbij om mensen van alle leeftijdsgroepen. Ook voor de acute luchtweginfecties, zoals sinusitis, faryngitis, bronchitis of oorontstekingen, is het aantal raadplegingen bij een huisarts voor alle leeftijdscategorieën vorige week toegenomen. De epidemische drempel van 140 raadplegingen per 100.000 inwoners werd drie weken geleden voor het eerst overschreden. Sindsdien is de griep aan een opmars bezig. Het WIV raadt iedereen aan om zo snel mogelijk een huisarts te raadplegen bij griepsymptomen, en om thuis te blijven en overbodig contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.