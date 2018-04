Mobiliteit en Verkeer VIDEO "De Herentalsebaan blijft bereikbaar, Nah"

De handelaars van de Herentalsebaan in Deurne willen duidelijk maken dat hun straat ook tijdens de werken die daar sinds kort begonnen zijn bereikbaar blijft. Daarom lanceerden ze vandaag een affiche-campagne. De handelaars zijn blij met de heraanleg en willen zich tijdens de werken positief opstellen. Daarom is er ook intensief overleg met de aannemer die de werken uitvoert. Tot het einde van de werken in december zullen de handelaars maandelijks een bijzondere actie voor hun klanten organiseren